Bozova'da Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Bozova'da Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Bozova\'da Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı
20.06.2026 19:23
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobil devrildi. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 48 AHU 760 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Abdurrahim Kılıç ile İlhan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bozova'da Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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