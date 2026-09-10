Bozüyük Hamidiye köyü yolundaki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bozüyük Hamidiye köyü yolundaki orman yangını kontrol altına alındı

Bozüyük Hamidiye köyü yolundaki orman yangını kontrol altına alındı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesi Hamidiye köyü yolunda ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Hamidiye köyü yolunda ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettikleri yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bozüyük Hamidiye köyü yolundaki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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