Bozüyük-İnegöl yolunda kontrolden çıkan kamyon takla attı, 2 kişi yaralandı

Bozüyük-İnegöl yolunda kontrolden çıkan kamyon takla attı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük-İnegöl karayolu Muratdere mevkiinde kontrolden çıkan kamyon ormanlık alana devrilip takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun takla atarak ormanlık alana devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bozüyük- İnegöl karayolu Muratdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük'ten İnegöl istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi ve takla attı. Kazada sürücü Y.K. ile kamyonda yolcu olarak bulunan A.P. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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