Bozüyük\'te 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 10 yıl 39 ay 23 gün hapis cezası ile aranan şüpheli GBT sorgulamasında yakalandı.

İnegöl İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 10 yıl 39 ay 23 gün hapis cezası ile aranan şüpheli, Bozüyük Polis Merkezi Amirliği'nce yapılan GBT sorgulamasında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bozüyük Açık Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK