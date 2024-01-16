Bozüyük\'te 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Bozüyük çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. idaresindeki 25 FP 073 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobil ve 1 kamyonete çarparak durabildi. Kaza sonrasında araçlarda maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan M.B. yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavileri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK