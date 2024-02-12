Bozüyük'te 3 yıl 1 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bozüyük'te 3 yıl 1 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

Bozüyük\'te 3 yıl 1 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Tutuklanarak Bilecik Cezaevi'ne teslim edildi.

12.02.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Bozüyük, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bozüyük'te 3 yıl 1 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:29:42. #1.11#
SON DAKİKA: Bozüyük'te 3 yıl 1 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement