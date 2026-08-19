Bozüyük'te Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Bozüyük'te Dolandırıcılık Uyarısı

Bozüyük\'te Dolandırıcılık Uyarısı
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Polis, Bozüyük'te vatandaşlara dolandırıcılık ve güvenlik konularında bilgilendirme yaptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince iş yerlerine dolandırıcılık ve güvenlik bilgilendirmesi yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması ve 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı hakkında bilgi verildi. Ekipler ayrıca dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri konusunda uyarılarda bulunurken, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik konularında da bilgilendirme yaptı.

Yetkililer, vatandaşların muhtemel risklere karşı doğru bilgiye sahip olmasının önemine dikkat çekerek, güvenli bir toplum için bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Bozüyük, Bilecik, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozüyük'te Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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