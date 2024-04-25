Bozüyük\'te Durdurulan Şüpheli 27 Yıl 21 Ay Hapis Cezasıyla Aranıyordu

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan şüphelinin 27 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Bozüyük ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde yapılan yol kontrol noktası faaliyeti sırasında Asayiş Timleri tarafından durdurulan şüpheli araç sürücü Kerem Duran'ın 27 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Şüpheli şahıs ekipler tarafından yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK