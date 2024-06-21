Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamulü ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda; şüphelilere ait araçların içerisinde satışa sunulmaya hazırlanmış 15 bin 400 adet doldurulmuş makaron ve 15 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozüyük'te Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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