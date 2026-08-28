Bozüyük'te Kahvehane Denetimleri - Son Dakika
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Bozüyük'te Kahvehane Denetimleri

Bozüyük\'te Kahvehane Denetimleri
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Bozüyük'te jandarma, kahvehanelerde asayiş denetimleri yaptı, vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kahvehanelerde asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli köyünde faaliyet gösteren bir kıraathanede gerçekleştirilen kontrolde, işletmenin ruhsatı incelendi. Ekipler ayrıca kumar oynanıp oynanmadığı, 18 yaşından küçüklerin iş yerinde bulunup bulunmadığı ve kapalı alanda sigara içme yasağına uyulup uyulmadığını denetledi. Denetim sırasında işletme sahibi ve vatandaşlara kumar oynamanın hukuki sonuçları, umuma açık yerlerde uyulması gereken kurallar ve kolluk kuvvetleri ile vatandaşlar arasındaki iş birliğinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri, orman yangınlarının önlenmesine yönelik de vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle hasat döneminde su tankeri bulundurulması ve ormanlık alanlarda ateş yakılmaması gerektiği hatırlatıldı.

Öte yandan vatandaşlara telefon, internet ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında da bilgi verildi. Kendisini polis, asker, savcı veya hakim olarak tanıtarak para talep eden kişilere itibar edilmemesi, sahte yatırım ve ödül vaatlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozüyük'te Kahvehane Denetimleri - Son Dakika

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