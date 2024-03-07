Bozüyük\'te Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

Mersin'de polis memuru eski eşini öldürüp intihar etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli polis memuru, 1 yıl önce boşandığı eski eşiyle tartıştıktan sonra onu öldürdü ve ardından intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına müdahale etti ancak yolda hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.