Bozüyük'te polis 36 vatandaşa sahte para ve dolandırıcılık yöntemlerini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'ndeki 5 iş yerinde 36 vatandaşa sahte para, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve 112 hattının etkin kullanımı hakkında bilgi verdi. Ekipler broşür dağıtarak güvenlik bilincinin artırılmasını amaçladı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Yeşilkent Mahallesi'nde yürütülen çalışma kapsamında 5 iş yeri ziyaret edildi. Ziyaretlerde 36 vatandaşa 112 Acil İhbar Hattı'nın etkin kullanımı, sahte para, iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıttı.
Polis ekiplerinin toplumda güvenlik bilincini artırmaya yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
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