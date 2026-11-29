Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Yeşilkent Mahallesi'nde yürütülen çalışma kapsamında 5 iş yeri ziyaret edildi. Ziyaretlerde 36 vatandaşa 112 Acil İhbar Hattı'nın etkin kullanımı, sahte para, iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Polis ekiplerinin toplumda güvenlik bilincini artırmaya yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.