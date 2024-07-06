Bozüyük\'te Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken konuyla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan araç içerisinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 9 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi. Şüpheli yakalanarak hakkında; 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK
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