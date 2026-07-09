Bozüyük\'te Sahte Para Uyarısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara sahte para uyarısı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Yenimahalle Kapalı Pazarı ziyaret edilerek vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara sahte parayla mücadele başta olmak üzere KADES uygulaması, evden hırsızlığa karşı alınacak tedbirler, dolandırıcılık yöntemleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler, özellikle alışverişlerde sahte para riskine karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumların güvenlik güçlerine bildirilmesi konusunda uyarılarda bulundu. - BİLECİK