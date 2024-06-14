Bozüyük'te Telefon Hırsızı 2 Çocuk Yakalandı

3.Sayfa

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde telefon hırsızı 2 çocuk yakalandı.

Bozüyük'te bulunan bir telefoncuya müşteri olarak gelen 2 şüpheli, işletme sahibinden incelemek için aldıkları 20 bin TL değerindeki telefonu çalarak kaçmasının üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli çalmış oldukları cep telefonu ile birlikte yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde; 2 şüphelinin de reşit olmadıkları tespit edildi. 2 şüpheli çocuk adli mercilere çıkarılmak üzere ailelerine teslim edildi. Çalınan cep telefonu işletme sahibine teslim edildi. - BİLECİK