Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalanan şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 1,26 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat (Bong) ele geçirildi.
Şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelinin Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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