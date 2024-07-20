Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 6,32 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelinin Üzerinde Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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