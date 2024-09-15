Bozyazı'da Çöpte Bulunan Cesedin Kimliği ve Oğlu Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bozyazı'da Çöpte Bulunan Cesedin Kimliği ve Oğlu Gözaltına Alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte bulunan çıplak erkek cesedinin, emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'e ait olduğu belirlendi. Oğlu, çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.

15.09.2024 20:21
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Bozyazı'da çöpte bulunan çıplak erkek cesedinin sırrı çözüldü

Bidon içerisinde ayakları bağlı olarak bulunan çıplak erkek cesedinin Anamur'da yaşayan emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz olduğu belirlenirken, oğlu gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte plastik bidon içerisinde çıplak halde bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü. Bidon içerisinde ayakları bağlı olarak bulunan cesedin emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz olduğu belirlenirken, oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bozyazı ilçesine bağlı Ustalar Mahallesi'nde bulunan çöp dökme alanına çöp dökmek için giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette erkek cesedi buldu. Belediye personelinin haber vermesiyle bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği belirsiz erkek cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Emekli öğretim görevlisi olduğu anlaşıldı

Çöpte bidon içerisinde ayakları bağlı çıplak halde bulunan cesedin kimliğini belirmek için yoğun çaba harcayan Mersin polis, ölen kişinin Anamur ilçesindeki İskele Mahallesi'nde oğlu O. Doludeniz ile birlikte yaşayan, Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz olduğunu belirledi.

Babasının cesedini bidona koyup ticari taksi ile çöp alanına götürmüş

Ölen şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından oğluna ulaşan ekipler, çelişkili ifadelerinden dolayı O. Doludeniz'i gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.

Bu arada bulunan ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozyazı'da Çöpte Bulunan Cesedin Kimliği ve Oğlu Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozyazı'da Çöpte Bulunan Cesedin Kimliği ve Oğlu Gözaltına Alındı - Son Dakika
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