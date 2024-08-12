Bozyazı'da orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor - Son Dakika
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Bozyazı'da orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının Kızılçamların olduğu bölgede meydana geldiği belirtildi.

12.08.2024 23:48
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Bozyazı'da orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çirkin mevkiindeki çıkan yangına yüksek ve sarp olması nedeniyle ekipler karadan müdahale çalışırken, 2 helikopter ise havadan destek verdi. Anamur ilçesinden de takviye ekiplerin gönderildiği yangının büyümemesi için çalışmalar sürüyor.

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangının Kızılçamların olduğu bölgede meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozyazı'da orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor - Son Dakika

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