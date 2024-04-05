Brezilya\'da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda cinayet davası sırasında ateş açtı

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Brezilya'da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda cinayet davası sırasında altı kez ateş ederek ağır yaraladı.

Brezilya'dan Cristiano Alves Terto, mahkeme salonunda Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura'yı kovalarken ateş açtı.

Güvenlik kamerası görüntüleri, olayın geliştiği sırada hakimlerin ve jüri üyelerinin canlarını kurtarmak için kaçtığını ve korku içinde eğildiğini gösteriyor.

De Moura yere yığıldıktan sonra, Terto silahının dipçiğiyle iki kez kafasına vurdu.

Saldırgan daha sonra salondaki polis memurları tarafından tutuklandı.

Olay, 29 Kasım 2023'te Brezilya'nın kuzeydoğusundaki São José do Belmonte'de meydana geldi, ancak görüntüler ancak Pazartesi günü (1 Nisan) yayınalndı geldi.

Ateşleme olayından sonra De Moura, yerel bir hastaneye kaldırıldı ve daha sonra Serra Talhada şehrindeki daha büyük bir tesisine nakledildi.

Bilgilendirilmeye göre, o zamandan beri taburcu edildi ve şu anda yeni bir yargılama tarihi belirlenmedi.

Terto ise 30 Kasım 2023'te gözaltına alındıktan sonra hapse gönderildi.

De Moura'nın iddia ettiğine göre, saldırının babasını, Francisco Alves'i 5 Ekim 2012'de öldürdü.

İtiraflarına göre, De Moura, Lagoa Alexandre'deki mülkünden kaybolmuş bir eşeği arıyordu.

Alves'i çiftliğinde bulduğunda, ona gördüğünü sordu, ancak Alves'in iddiasına göre, "Mülkümden çık, sen pis hırsız" diye yanıtladı.

Ardından, Alves'in iddiaya göre bir tahta sopayı alıp ona doğru yürüdüğü bir tartışma patlak verdi.

Silahlı olan De Moura, onu korkutmak için havaya bir el ateş etti.

Ancak Alves, hala ona doğru hareket ederek, onu ikinci kez ateş etti.

Alves hala yaklaşırken, De Moura onu karın bölgesine isabet eden ölümcül bir şekilde üçüncü kez vurdu.

Kurban yerel bir hastaneye kaldırıldı ve daha sonra Arcoverde'deki daha büyük bir tesisine nakledildi ve silahla vurulduktan 18 gün sonra öldü.

De Moura, kaçtığı Salgueiro'ya gitti ve burada tutuklandı.