Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 149'a yükseldi - Son Dakika
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Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 149'a yükseldi

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 149'a yükseldi. Sel nedeniyle 600 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, 155 bin evde hasar meydana geldi. 2.1 milyon kişi selin etkisi altında kaldı.

15.05.2024 14:27
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Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 149'a yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 29 Nisan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 149'a yükseldiği, 124 kişinin ise kayıp durumda olduğu bildirildi. Sel nedeniyle 600 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, yaklaşık 155 bin evde hasar meydana geldiği aktarıldı. 10.9 milyon nüfuslu eyalette meydana gelen selden 2.1 milyon kişinin etkilendiği ifade edildi.

Yerel yetkililer, Rio Grande do Sul'un başkenti Porto Alegre'deki Guaiba Nehri'nde su seviyesinin önümüzdeki birkaç gün içinde rekor seviyeye ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. - RİO GRANDE

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 149'a yükseldi - Son Dakika

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