Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 90'a yükseldi - Son Dakika
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Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 90'a yükseldi

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi. 131 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Sel nedeniyle 155 bin kişi evsiz kaldı, 1.4 milyondan fazla kişi etkilendi. Eyaletin başkenti Porto Alegre'de 500 bin kişi elektriksiz kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, eyalete federal yardım sözü verildi.

08.05.2024 09:47
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Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi. 131 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği, 131 kişinin kayıp durumda olduğu, 155 bin kişinin ise evsiz kaldığı bildirildi. Eyaletin başkenti Porto Alegre de dahil olmak üzere 388 farklı noktada etkili olan sel felaketinden 1.4 milyondan fazla kişinin etkilendiği aktarıldı. Elektrik şirketlerinin güvenlik nedeniyle elektriği kesmesiyle eyaletin başkenti Porto Alegre'de ve çevre kasabalarda 500 bin civarında kişi elektriksiz kaldı. Ulusal şebeke operatörü ONS, şiddetli yağışlar nedeniyle 5 hidroelektrik santrali ve iletim hattının kapatıldığını aktardı. Ayrıca eyalet genelinde kurtarma çalışmaları devam ederken, onlarca kişinin tekne veya helikopterle evlerinden tahliye edilmeyi beklediği öğrenildi. Selden 790 okulun etkilendiği, 388 okulun hasar gördüğü, 52 okulun da tahliye edilenlere ev sahipliği yapması nedeniyle eyalet çapında derslere ara verildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sular çekilene kadar hasarın boyutunun bilinmeyeceğini ifade etti. Devlet Başkanı Lula, şimdiye kadarki en kötü iklim felaketi olarak kabul edilen mevcut sel nedeniyle eyalete federal yardım sözü verdi.

Yıkım büyük

Geçtiğimiz hafta başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle nehirler taşarken, çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı, bazı yollar ve köprüler yıkılırken, bazıların da ise büyük hasar meydana geldi. Kritik öneme sahip altyapının yanı sıra tarım arazileri de sulara gömüldü, çok sayıda çiftlik hayvanı telef oldu. - RİO GRANDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 90'a yükseldi - Son Dakika

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