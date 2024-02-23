Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına yol açtı. Toplam 8 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi evsiz kaldı. Eyalet hükümeti, sel ve toprak kayması riskinin yüksek olduğu bölgelerde halkı uyardı.

23.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:45
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Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 8 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına yol açtı. Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Barra do Pirai bölgesinde toprak kayması nedeniyle bir evin yıkılması sonucu aralarında 8 aylık bebeğin de bulunduğu bir aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği eyalet genelinde 100'den fazla kişinin evsiz kaldığı ifade edildi. Mendes kentinde ise 6 yaşında bir çocuğun kaybolduğu açıklandı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin ağır hasar gören bazı bölgelere henüz ulaşamadığı öğrenildi. Eyalet hükümeti, yağışların devam ettiği 10 şehirde sel ve toprak kayması riskinin yüksek olduğu konusunda halka uyarıda bulundu. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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