Brezilya'da Ulusal Orman Yangınında Yüzde 20 Alan Kül Oldu - Son Dakika
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Brezilya'da Ulusal Orman Yangınında Yüzde 20 Alan Kül Oldu

Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Ulusal Orman'da devam eden yangında, ormanlık alanın yaklaşık yüzde 20'si kül oldu. İtfaiye ekipleri yangının büyük bir kısmını kontrol altına alırken, ormanın yönetiminden sorumlu yetkililer, yangının bir çevre suçu olduğunu ve şüpheli üç kişinin bulunduğunu açıkladı.

05.09.2024 11:50
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Brezilya'da yangın nedeniyle Brasilia Ulusal Ormanı'nın yüzde 20'si küle döndü. İtfaiye ekipleri yangının büyük bir kısmını kontrol altına aldı.

Brezilya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Başkent Brasilia'daki Ulusal Orman'da 2 gündür devam eden yangının dün akşam saatlerinde büyük bir kısmının kontrol altına alındığı belirtildi. Yangında 5 bin 600 hektarlık ormanlık alanının yaklaşık yüzde 20'si küle dönerken, itfaiyecilerin alevlerin tarım arazilerine ulaşmasını önlemek için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.

Ormanın yönetiminden sorumlu Fabio dos Santos Miranda yaptığı açıklamada, "Dört yangından üçünü söndürdük. Yangının gün sonuna kadar kontrol altına alınacağını umuyoruz. Bunun bir çevre suçu olduğundan eminiz ancak kasıtlı olup olmadığını henüz teyit etmedik" dedi. Miranda, çevredekiler tarafından yangının başladığı bölgede üç şüphelinin görüldüğünü ifade etti. - BRASILIA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Brezilya'da Ulusal Orman Yangınında Yüzde 20 Alan Kül Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da Ulusal Orman Yangınında Yüzde 20 Alan Kül Oldu - Son Dakika
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