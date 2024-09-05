Brezilya'da Ulusal Orman Yangınında Yüzde 20 Alan Kül Oldu

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Brezilya'da yangın nedeniyle Brasilia Ulusal Ormanı'nın yüzde 20'si küle döndü. İtfaiye ekipleri yangının büyük bir kısmını kontrol altına aldı.

Brezilya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Başkent Brasilia'daki Ulusal Orman'da 2 gündür devam eden yangının dün akşam saatlerinde büyük bir kısmının kontrol altına alındığı belirtildi. Yangında 5 bin 600 hektarlık ormanlık alanının yaklaşık yüzde 20'si küle dönerken, itfaiyecilerin alevlerin tarım arazilerine ulaşmasını önlemek için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.

Ormanın yönetiminden sorumlu Fabio dos Santos Miranda yaptığı açıklamada, "Dört yangından üçünü söndürdük. Yangının gün sonuna kadar kontrol altına alınacağını umuyoruz. Bunun bir çevre suçu olduğundan eminiz ancak kasıtlı olup olmadığını henüz teyit etmedik" dedi. Miranda, çevredekiler tarafından yangının başladığı bölgede üç şüphelinin görüldüğünü ifade etti. - BRASILIA