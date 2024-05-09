Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 107'ye yükseldi - Son Dakika
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Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 107'ye yükseldi

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye çıktı. Ayrıca 131 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Sel nedeniyle 164 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

09.05.2024 17:02
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Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi. 131 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 107'ye yükseldiği duyuruldu. Açıklamada 136 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Sel nedeniyle 164 binden fazla kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. - RİO GRANDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 107'ye yükseldi - Son Dakika

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