Brezilyalı Influencer Diego Kaua, hayranları için gösteri çekim yaptığı sırada Salto Gölü\'ne düşerek boğuldu

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Instagram'da 128 binden fazla takipçisi bulunan 20 yaşındaki fenomen Diego Oliveira Santos, video çekmek isterken gölde boğularak can verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Takipçisini sayısını artırmak için Brezilya'nın Americana eyaletindeki Büyük Salto Gölü'ne giden Santos, canlı bir şeyler sunacağını vaat ederek video çekmeye başladı.Dengesini kaybederek göle düşen fenomen, arkadaşlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Brezilya Kamu Güvenliği Sekreterliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Arkadaşları, genç adamı kurtarmaya çalıştı ancak başarısız oldu. İtfaiye çağrıldı, fakat adam canlı kurtarılamadı. Olay, Polis Merkezi'nde şüpheli ölüm olarak kaydedildi ve soruşturma devam ediyor" denildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Tragediden sonra, Diego'nun kardeşi, Instagram profilini kullanarak hayranlarına teşekkür etti. "Bugün üzücü bir haber aldık, kardeşim nehre düştü ve geri dönmedi" diyerek durumu anlattı ve Diego'yu her zaman mükemmel biri olarak tanımladı. Diego için 18 Nisan Perşembe günü Parque das Palmeiras Mezarlığı'nda bir cenaze töreni düzenlendi. Diego, bir şarkıcı ve besteci olarak tanınıyordu.