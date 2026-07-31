Broad Peak'te Çığ Düştü: 10 Dağcı Kayboldu - Son Dakika
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Broad Peak'te Çığ Düştü: 10 Dağcı Kayboldu

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Pakistan'ın Broad Peak Dağı'nda çığ düşmesi sonucu 10 dağcı kayboldu, 4'ünün cesedi bulundu.

Pakistan'ın Broad Peak Dağı zirvesinde çığ düşmesi sonucu Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja dahil 10 dağcı kayboldu. Arama çalışmalarında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Pakistan'ın Broad Peak Dağı'nda dün çığ meydana geldi. Pakistan Alp Kulübü'nden (ACP) yapılan açıklamaya göre dünyanın en yüksek 14 dağına en hızlı tırmanma rekorunu elinde bulunduran 43 yaşındaki Nepalli dağcı Nirmal Purja ve Nepal, Pakistan, Umman, ABD ve Çin'den 9 dağcı kayboldu. Dünyanın en yüksek 12 dağında 8 bin 51 metrelik zirvede çığ altında kaldıkları düşünülen dağcılar için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye Pakistan ordusuna ait 2 kurtarma helikopteri gönderildi. Pakistan Alp Kulübü Başkanı Irfan Arshad Khan yaptığı açıklamada, ekiplerin 4 kişinin cansız bedenine ulaştığını ifade etti. Kimlik belirleme sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Gilgit-Baltistan bölgesinde bulunan Broad Peak, Pakistan'ın en zorlu tırmanış noktalarından biri olarak biliniyor. Dünyanın en yüksek 14 zirvesinden 8'i Nepal'de, 5'i Pakistan'da ve biri Tibet'te yer alıyor.

Kaynak: İHA

Toros Dağları, Pakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Broad Peak'te Çığ Düştü: 10 Dağcı Kayboldu - Son Dakika

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