Brüksel Forest Belediyesi, çantasına Davut Yıldızı çizilen çocuk için suç duyurusu yaptı - Son Dakika
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Brüksel Forest Belediyesi, çantasına Davut Yıldızı çizilen çocuk için suç duyurusu yaptı

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Brüksel'in Forest Belediyesindeki ilkokulda 6 yaşındaki Filistinli çocuğun spor çantasına Davut Yıldızı çizildiği ve üzerine IDF yazıldığı bildirildi. Olay sonrası okul iç soruşturma başlatırken belediye suç duyurusunda bulundu. Şüphelerin okul personeline yöneldiği aktarıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir ilkokulda 6 yaşındaki Filistinli bir çocuğun spor çantasına Davut Yıldızı çizildiği ve üzerine İsrail ordusunun İngilizce kısaltması olan "IDF" yazıldığı bildirildi.

Belçika'da Filistinli çocuklara yönelik ayrımcılık iddialarına bir yenisi daha eklendi. Başkent Brüksel'in Forest Belediyesindeki bir ilkokulda, 6 yaşındaki Filistinli bir çocuğun spor çantasına Davut Yıldızı çizildiği ve üzerine İsrail ordusunun İngilizce kısaltması olan "IDF" yazıldığı ortaya çıktı. Olay, çocuğun okuldan eve dönmesinin ardından ailesinin çantayı fark etmesiyle gündeme geldi. Aile, durumu okul yönetimine bildirirken, olay hem okul yönetimini hem de aileleri tedirgin etti.

Forest Belediye Başkanı Charles Spapens, olayın ardından aile ve okul ekibiyle hızlı şekilde koordinasyon sağlandığını belirtti. Olayın ardından psikolojik ve teknik destek birimlerinin aileye ve olaydan etkilenenlere destek sunduğu aktarıldı.

Belediye resmi suç duyurusunda bulundu

Okul yönetimi, yaşananların ardından iç soruşturma başlattı. Yönetim, durumun pedagojik ekip üzerinde "son derece sarsıcı ve sembolik olarak ağır" bir etki oluşturduğunu belirtti.

Forest Belediyesi ise konuyla ilgili yargı makamlarına resmi suç duyurusunda bulundu. Belediye, yaşananları "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirirken soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Şüpheler, okul personeline yöneldi

Brüksel'de tepkiye neden olan eylemi kimin gerçekleştirdiğinin henüz belirlenemediği bildirildi. Bununla birlikte, kullanılan sembollerin niteliği nedeniyle şüphelerin okul personeli arasındaki bir kişiye yöneldiği aktarıldı. Belçika'daki Eşit Haklar Savunma Kurumu UNIA'nın da konu hakkında bilgilendirildiği ve süreci yakından takip ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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