'Bu Gece Öleceksin' diye bağırarak karısını okla ağır yaraladı

İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesinde yaşayan 57 yaşındaki Stephen Carr, karısını ok ve bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.ı

Olay, 8 Eylül 2023 gecesi yaşandı. Carr, eşi Lorna ile tartışmaya başladıktan sonra ona "Bu gece öleceksin" dedi. Ardından, daha önce yarışmalarda kullandığı güçlü bir yayla onu evin içinde takip etmeye başladı.

Metal uçlu oklarla eşine saldırmaya çalışan Carr, üç ok fırlattı. Lorna, son anda bir kapıyı kapatarak okların hedefi olmaktan kurtuldu. Ok, kapıya saplandı.

Lorna, yayla saldırmasını engellemek için yay iplerini kesmeye çalıştı. Ancak Carr bu sefer mutfağa gidip bir bıçak aldı. Evin içinde karısını kovalayan adam, Lorna'yı yakalayınca yüzüne yayla vurdu ve tekrar "Bu gece öleceksin" diyerek onu korkuttu.

Lorna yatak odasına kaçarak acil yardım hattı 999'u aradı. O sırada Carr üç ok daha fırlattı ama hedefi tutturamadı. Ardından eşinin sırtına 6 kez bıçak sapladı. Lorna telefonda operatöre "Lütfen beni öldürme Steve! Anneni düşün!" diye

Evdeki güvenlik kameraları saldırının bir kısmını kaydetti. Bu kameralar, yaşlı annesine bakmak için kurulan sistemin parçasıydı.

Olay sonrası Carr, bahçedeki kulübeye kaçtı. Polis onu burada gözaltına aldı. Lorna ise hastaneye kaldırıldı. Vücudunda

Carr mahkemede, o gece hiçbir şeyi hatırlamadığını ve alkolün etkisiyle kendini kaybettiğini savundu. Ayrıca eşinin onu kontrol ettiğini hissettiğini söyledi.

Ancak mahkeme, saldırının planlı ve bilinçli olduğuna hükmetti. Jüri, onu "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan suçlu buldu. Yargıç, olayın "korkunç, ani ve durmaksızın devam eden bir saldırı" olduğunu belirtti.

Carr 17 yıl hapis ve 3 yıl denetimli serbestlik cezası aldı. Toplamda 20 yıl cezaevinde kalacak.

Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri ise Lorna'nın, tüm yaşananlara rağmen, eşinden şikâyetçi olmamasıydı. Mahkemeye yazdığı mektupta Carr'ı "şefkatli ve anlayışlı bir adam" olarak tanımladı. Bu olayın "tek seferlik" olduğunu ve onu affettiğini söyledi.