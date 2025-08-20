Bu köyde neler oluyor? 1 haftadır her gece aynı manzaraya uyanıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bu köyde neler oluyor? 1 haftadır her gece aynı manzaraya uyanıyorlar

Haberin Videosunu İzleyin
Bu köyde neler oluyor? 1 haftadır her gece aynı manzaraya uyanıyorlar
20.08.2025 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bu köyde neler oluyor? 1 haftadır her gece aynı manzaraya uyanıyorlar
Haber Videosu

Kars'ın Arpaçay ilçesi Göldalı köyünde son bir haftada 5 aileye ait ot ve tahıl yığınları kimliği belirsiz kişilerce gece yarısı ateşe verildi. Yangınlarda köylülerin bir yıllık emeği kül olurken, köylüler tedirginlik yaşadı ve yetkililerden önlem istedi.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı (İrişti) köyünde son bir haftada peş peşe çıkan yangınlar köylüleri tedirgin etti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından 5 ayrı aileye ait ot ve tahıl yığınları gece yarısı ateşe verildi.

BİR YILLIK EMEK KÜL OLDU

Gazeteci Suat İncedere'nin aktardığı bilgiye göre; köylülerin kışlık yiyecek ve hayvan yemi olarak biriktirdiği ot balyaları ve tarladan toplanan tahıl yığınları kısa sürede alevlere teslim oldu. Son olarak dün gece geç saatlerde çıkan yangında, bir tarlada bulunan tahıl yığını tamamen yanarak kül oldu.

KÖYLÜLER TEDİRGİN

Bir haftadır arka arkaya çıkan yangınlar köylüler arasında paniğe yol açarken, vatandaşlar emeklerinin kasıtlı olarak yakıldığına dikkat çekti. Çiftçiler, bir yıllık alın terlerinin küle dönmesinin ardından yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

Güvenlik, Arpaçay, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bu köyde neler oluyor? 1 haftadır her gece aynı manzaraya uyanıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
30 kişi arasında o da var Murat Övüç’ün 4 milyon takipçili hesabı kapatıldı
30 kişi arasında o da var! Murat Övüç'ün 4 milyon takipçili hesabı kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:13:11. #7.12#
SON DAKİKA: Bu köyde neler oluyor? 1 haftadır her gece aynı manzaraya uyanıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.