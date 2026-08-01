Buca\'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Buca ilçesinde ormanlık alanda saat 12.47'de çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere, 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozerle havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.