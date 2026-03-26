Buca\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 984 uyuşturucu etkili hap ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Göksu Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen çalışmalarda C.A., H.A. ve F.Ç. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 4 bin 984 adet sentetik ecza maddesi ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR