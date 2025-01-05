Bucak\'ta Çamaşır Makinesi Yangını

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Burdur'un Bucak ilçesinde bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bucak ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2890. Sokak'ta bulunan Emrullah T.'ye ait evde çamaşır makinesinden yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın vatandaşlar tarafından söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında dumandan etkilenen Şaban B.G. ve Mevlüt Y.'ye ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. - BURDUR