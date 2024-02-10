Bucak\'ta çıkan yangın 6 iş yerine sıçradı

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Burdur'un Bucak ilçesi sanayi sitesi içerisinde bulunan tamir atölyesinden çıkan yangın 6 iş yerine daha sıçradı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın Burdur'un Bucak ilçesi Sanayi Mahallesi 2457'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 06.00 sıralarında Bucak Yeni Sanayi Sitesi. 7. Blokta bulanan bir tamirhanenin yazıhane bölümünde yangın çıktı. Bir anda yükselen alevler havalandırma boşluklarından yan yana olan 5 işyerine daha sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın daha fazla büyümeden söndürülürken, yangında 6 işyerinde maddi hasar meydana geldi. - BURDUR