Bucak'ta Gürültü Tartışması Kanlı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Bucak'ta Gürültü Tartışması Kanlı Kavgaya Dönüştü

Bucak\'ta Gürültü Tartışması Kanlı Kavgaya Dönüştü

Burdur'un Bucak ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Genç bir kişi motosikletinden söktüğü parça ile karşı tarafa saldırırken, babası ve saldırıya uğrayan kişi bıçaklandı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

16.08.2024 13:05
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Burdur'un Bucak ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Geldiği motosikletten parça söküp karşı tarafa saldıran genç babası ile birlikte bıçaklandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 00.15 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Yenimahalle 1251 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.Ş.(38) ile T.K.(36) gürültü nedeniyle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girerek ayırdığı kavga sonrası ortalık tam yatıştı derken motosikletiyle olay yerine gelen E.Ş.'nin oğlu V.Ş.(14) motosikletinden söktüğü parça ile T.K.ya saldırınca ortalık yeniden alevlendi. Bunun üzerine eline aldığı ekmek bıçağıyla E.Ş. ile V.Ş.'yi kovalayan T.K., E.Ş.'yi boynundan oğlu V.Ş.'yi ise karnından bıçakla yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan E.Ş. ameliyata alınırken, V.Ş. tarafından kendisine vurulan motosiklet parçasıyla boyun ve göğüs kısmından yaralanan T.K. hastanedeki tedavisinin ardından olayda kullandığı bıçak ile birlikte gözaltına alındı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bucak'ta Gürültü Tartışması Kanlı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

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