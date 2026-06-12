Bucak'ta Jandarma'nın 187. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Bucak'ta Jandarma'nın 187. yılı coşkuyla kutlandı

Bucak\'ta Jandarma\'nın 187. yılı coşkuyla kutlandı
12.06.2026 21:49
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Burdur'un Bucak ilçesinde jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler büyük ilgi gördü. Şehit aileleri kortejle meydana getirildi, drone gösterisi ve sergilerle kutlama yapıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde, jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bucak'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gün boyunca devam eden programda, Hacı Ömerağa Camii'nde Şehitler gıyabında okunan hatim duası ve cuma namazının akabinde, şehit ailelerinin çocukları, jandarma araçlarıyla oluşturulan kortej eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Duygusal anların yaşandığı kortej, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Kutlama programı çerçevesinde Dünya Drone Yarışması Şampiyonu Doruk Cengiz tarafından gerçekleştirilen drone gösterisi büyük beğeni topladı. Gösteriyi izleyen vatandaşlar, gökyüzünde sergilenen hızlı ve akrobatik hareketleri ilgiyle takip etti. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Çatlı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Çatlı, köklü geçmişe sahip Jandarma Teşkilatı'nın halkın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını vurguladı.

Etkinlik alanında ayrıca jandarma teşkilatının faaliyetlerini ve çalışmalarını yansıtan çok sayıda fotoğraf jandarma resim sergisi ziyaretçilere açıldı. Komando, trafik ve asayiş birimleri tarafından kurulan stantlarda vatandaşlara kullanılan ekipmanlar ve yürütülen görevler hakkında bilgi verildi. Jandarmanın 187 yıllık köklü geçmişinin ve halkla olan güçlü bağının vurgulandığı etkinlikler, Bucak'ta birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Burdur, Bucak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bucak'ta Jandarma'nın 187. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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