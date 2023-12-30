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Burdur'un Bucak ilçesinde ormanda mantar toplarken uçurumdan düşen vatandaş kurtarıldı - Son Dakika
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Burdur'un Bucak ilçesinde ormanda mantar toplarken uçurumdan düşen vatandaş kurtarıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda mantar toplarken uçurumdan düşen bir vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı vatandaş, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Burdur\'un Bucak ilçesinde ormanda mantar toplarken uçurumdan düşen vatandaş kurtarıldı
30.12.2023 - 18:20,
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Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda mantar toplarken uçurumdan düşüp yaralanan vatandaşı ekipler kurtardı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Kızılkaya beldesi Aşar Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mantar toplamak için ormana giden Ali Bedir (40), mantar aradığı esnada uçurumdan düşerek yaralandı. Olay sonrasında yanındaki arkadaşı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, Bucak İtfaiyesi Kurtarma ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Belli bir yere kadar araçlarla gelen ekipler daha sonra Ali Bedir'in bulunduğu bölgeye yürüyerek ulaştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Ali Bedir, sedyeyle aşağıya indirilerek ambulansa taşındı, buradan da ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'un Bucak ilçesinde ormanda mantar toplarken uçurumdan düşen vatandaş kurtarıldı - Son Dakika


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