Bucak\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Burdur'un Bucak ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler Beldesi Kızılseki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarıotlu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının ilk anından itibaren müdahale eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor. - BURDUR