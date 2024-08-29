Bucak'ta Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bucak'ta Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Bucak\'ta Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atıp şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

29.08.2024 15:39
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Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atıp şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler köyü yolu Pamucak mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre yolda seyir halinde olan Süleyman G. idaresindeki 15 AL 469 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan Süleyman G. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonu araçtan çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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