Bucak\'ta Sabah Yangını: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Burdur'un Bucak ilçesi sabah saatlerinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabaha karşı 04.00 sıralarında Burdur'un Bucak İlçesi Çobanpınar köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Çobanpınar köyü Narağacı Mevkiinde Adem Sazak'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangını çıktı.

Yangını fark eden ev sahipleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Bucak Belediyesi İtfaiye Ekipleri, Bucak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kocaaliler Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin hemen müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR