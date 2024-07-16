Bucak'ta Sağanak Yağış: Yollar Nehre Döndü, İş Yerleri Su Bastı - Son Dakika
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Bucak'ta Sağanak Yağış: Yollar Nehre Döndü, İş Yerleri Su Bastı

Burdur'un Bucak ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle yollar nehre döndü, sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı. Bucak Yeni Sanayi Sitesi adeta sular altında kaldı ve içeride bulunan araçlar ve dükkanlar hasar gördü. Yağışların yol açtığı olumsuz durum karşısında iş yerleri ve araç sahipleri çaresiz kaldı.

16.07.2024 17:30
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Burdur'un Bucak ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle yollar nehre döndü, sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı.

Burdur'un Bucak ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, Bucak Yeni Sanayi Sitesi'ni vurdu. Gün içinde yaşanan sağanak yağışların etkisi altında kalan Bucak ilçesinde yollarda biriken sular iş yerlerini bastı.

Yoğun sağanak yağış sonrasında Bucak Yeni Sanayi Sitesi adeta sular altında kaldı. İçeride bulunan araçların kapı seviyesine ulaşan sular, bazı dükkanların içine kadar girerek hasara yol açtı. Sanayi sitesindeki iş yerleri ve araç sahipleri, yağışların yol açtığı olumsuz duruma karşı çaresiz kaldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bucak'ta Sağanak Yağış: Yollar Nehre Döndü, İş Yerleri Su Bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bucak'ta Sağanak Yağış: Yollar Nehre Döndü, İş Yerleri Su Bastı - Son Dakika
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