Burdur'un Bucak ilçesi sınırlarında meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında Isparta Antalya kara yolu Elsazı köyü mevkiinde yaşandı. Henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre yine kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kara yolunun bir süre trafiğe kapanmasına sebep olan kazayla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi. - BURDUR
Son Dakika › 3. Sayfa › Bucak'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?