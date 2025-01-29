Bucak'ta Trafik Kazası: Sürücü Hurdaya Dönen Araçta Sıkıştı - Son Dakika
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Bucak'ta Trafik Kazası: Sürücü Hurdaya Dönen Araçta Sıkıştı

Bucak\'ta Trafik Kazası: Sürücü Hurdaya Dönen Araçta Sıkıştı

Bucak'ta otomobilin kamyona çarpması sonucu sıkışan sürücü itfaiye ile kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı.

29.01.2025 11:40
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Burdur'un Bucak ilçesinde gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki kamyona çarpıp hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Atilla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Deliktaş Caddesi'nde seyir halinde olan Osman G. (24) idaresindeki 15 ABH 07 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sokak üzerine park halinde olan 07 ZC 671 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan Osman G. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araç içerisinden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bucak'ta Trafik Kazası: Sürücü Hurdaya Dönen Araçta Sıkıştı - Son Dakika

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