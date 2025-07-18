Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı

Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı
18.07.2025 11:35
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Tayland'da 35 yaşındaki Wilawan Emsawat isimli kadın, bazı Budist rahiplerle cinsel ilişkiye girip bu anları gizlice kaydetti ve rahipleri yüklü paralarla şantaj yaptı. Bu olay, ülke gündemine bomba gibi düştü. Skandal, bir rahibin rahipliği bırakıp ortadan kaybolmasıyla başladı. Rahip, Emsawat ile gizli bir ilişki yaşamıştı.

Tayland'da büyük bir skandal patlak verdi. 35 yaşındaki Wilawan Emsawat isimli bir kadın, bazı Budist rahiplerle cinsel ilişkiye girip bu anları gizlice kaydettiği, ardından da rahipleri yüklü paralarla şantaj yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Emsawat'ın bu yöntemle toplamda 9 milyon sterlin (yaklaşık 380 milyon baht) istemesi ülke gündemine bomba gibi düştü.

Skandal, başkent Bangkok'taki önemli bir tapınakta görev yapan ve halk arasında oldukça saygı gören Phra Thep Wachirapamok (namıdiğer Rahip Arch) isimli bir rahibin bir anda rahipliği bırakıp ortadan kaybolmasıyla başladı.

Ancak kısa sürede ortaya çıktı ki, kaybolan rahip, Wilawan Emsawat ile gizli bir ilişki yaşamıştı. Kadın, hamile olduğunu iddia ederek yaklaşık 179 bin sterlin para talep etti. Ancak Rahip Arch bu parayı ödemeyince, kadın ilişkiyi tapınaktaki diğer rahiplere duyurdu. Bu olayın ardından rahibin Tayland'dan kaçtığı öne sürüldü.

Polisin Wilawan'ın evinde yaptığı aramada, beş cep telefonu bulundu. Bu telefonlarda, kayıp rahiple ve bazı üst düzey diğer rahiplerle birlikte çekilmiş on binlerce müstehcen fotoğraf ve video olduğu bildirildi. Bazı görüntülerde kadın, siyasetçilerle de yer alıyor olabilir.

Soruşturmayı yürüten polis yetkilisi Albay Anek Taosuparp, kadının önce rahiplerin güvenini kazandığını, ardından onlarla ilişki yaşayıp bu görüntülerle şantaj yaptığını söyledi.

Tayland basınına konuşan Wilawan, iki rahiple ve bir din hocasıyla ilişki yaşadığını kabul etti. Ayrıca lüks hediyeler, bir Mercedes-Benz SLK200 araç, banka transferleri ve özel banka kartları gibi birçok maddi kazanç elde ettiğini itiraf etti.

Olayın ardından Tayland'daki 12 Budist tapınağı soruşturmaya alındı. En az 9 rahip gönüllü olarak rahiplikten ayrıldı, bu sayının artması bekleniyor.

Tayland'daki en üst düzey Budist kurumu olan Sangha Yüksek Konseyi, bu olayın ardından daha modern ve caydırıcı yaptırımlar içeren yeni düzenlemeler hazırlayacağını açıkladı. Yetkililer, Sangha Yasası ve ilgili kanunların gözden geçirileceğini, Budizm'i korumak ve halkın güvenini yeniden kazanmak için çalışmalar yapılacağını duyurdu.

Ulusal Budizm Ofisi, ciddi kural ihlalleri nedeniyle rahiplikten atılanlara 7 yıla kadar hapis ve 140.000 baht (yaklaşık 3.200 sterlin) para cezası verilmesini önerdi. Aynı cezanın, rahiplerle bilerek cinsel ilişkiye giren siviller için de geçerli olması planlanıyor.

Budist rahipler, dünyevi arzulara kapılmamak için bekârlık yemini eder. Ancak bu tür skandallar, Tayland'da son yıllarda rahipler ve tapınaklar hakkındaki güveni ciddi şekilde zedeliyor.

Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı
Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı
Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı
Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı
Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı

Tayland, 3-sayfa, Dünya, Hukuk, Dini, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı - Son Dakika

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