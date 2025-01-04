Bugüne kadar ki tüm tartışmaları unutun: Homo Sapiens gibisin, kuyruğunu pantolonundan çıkartırım - Son Dakika
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3.Sayfa

Bugüne kadar ki tüm tartışmaları unutun: Homo Sapiens gibisin, kuyruğunu pantolonundan çıkartırım

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Ankara'da henüz bilinmeyen nedenle tartışan iki şahıs arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Özellikle taraflardan birinin söylediği sözler akıllara durgunluk verdi.

04.01.2025 21:19  Güncelleme: 21:24
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Ankara'da EGO otobüsünde yaşanan tartışmaya ilişkin bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Taraflarda birinin tartışma anında söylediği sözler bugüne kadar ki tüm tartışmaları unutturdu.

"HOMO SAPİENS GİBİSİN, SENİ NEANDERTAL SENİ"

Çok sayıda yorum alan tartışmada şu ifadeler geçti:

Bu kadar insanı mağdur edersen karakola çekerim bu arabayı. Burası senin babanın köyün değil kamu alanı. Sopayı görünce tamam oldu tabi. İnsanlara koyun muamelesi yapamazsın. Kendin hayvanken insanlara hayvan muamelesi yapamazsın. Homo Sapiens gibi aramızda geziyorsun. Seni Neandertal seni. Senin kuyruğunu pantolonundan çıkartırım. Maymun seni. Tamam tabi. Yalakalık yapana da söyle sıra ona geliyor.

Sosya medyadaki tartışma görüntülerine yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu:

  • "Adam kültürüyle dövüyor"
  • "Kuzey ülkelerinde görülecek bir tartışma şekli"
  • "Entelektüel bir tartışma görmeyeli çok olmuştu"
  • "Gayet bilimsel bir tartışma olmuş"
  • "Hakaret ve küfürlerin kalitesinin artması güzel. Cinsiyetsiz küfür arayanlara amme hizmeti resmen"
  • "Okumuş adamın hakaretleri de bir başka oluyor"
Bugüne kadar ki tüm tartışmaları unutun: Homo Sapiens gibisin, kuyruğunu pantolonundan çıkartırım

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Son Dakika 3.Sayfa Bugüne kadar ki tüm tartışmaları unutun: Homo Sapiens gibisin, kuyruğunu pantolonundan çıkartırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ömer Akçay:
    medeniyet görmüş insanların hali başka tabi 15 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Belgesele kendimi kaptırınca ben :) 10 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    entelektüel tartışma görsün gözünüz. amaç kültürüyle dovmus kaba kuvvete ne gerek var? 10 0 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    65 yaş üstü bedava ulaşım kaldırılsın Ulus civarı canlı mezarlığa dönmüş 3 6 Yanıtla
  • Ömer Bilgin:
    Ankara farkı eğitimi kültürü her yerde kendini gösteriyor 4 0 Yanıtla
  • Fero63 null:
    madem bu kadar entelektüel bi milletiz neden insanlığa karşı zulme, ülkemizde yaşanan once hukuksuzluğa da karşı çıkmıyoruz 3 0 Yanıtla
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