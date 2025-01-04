Bugüne kadar ki tüm tartışmaları unutun: Homo Sapiens gibisin, kuyruğunu pantolonundan çıkartırım

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Herkes iptal olan bu golü konuşuyor! Rizespor\'dan olay yaratacak tepki

Ankara'da EGO otobüsünde yaşanan tartışmaya ilişkin bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Taraflarda birinin tartışma anında söylediği sözler bugüne kadar ki tüm tartışmaları unutturdu.

"HOMO SAPİENS GİBİSİN, SENİ NEANDERTAL SENİ"

Çok sayıda yorum alan tartışmada şu ifadeler geçti:

Bu kadar insanı mağdur edersen karakola çekerim bu arabayı. Burası senin babanın köyün değil kamu alanı. Sopayı görünce tamam oldu tabi. İnsanlara koyun muamelesi yapamazsın. Kendin hayvanken insanlara hayvan muamelesi yapamazsın. Homo Sapiens gibi aramızda geziyorsun. Seni Neandertal seni. Senin kuyruğunu pantolonundan çıkartırım. Maymun seni. Tamam tabi. Yalakalık yapana da söyle sıra ona geliyor.

Sosya medyadaki tartışma görüntülerine yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu: