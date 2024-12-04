Buharkent'te Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
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Buharkent'te Park Halindeki Araç Yandı

Buharkent\'te Park Halindeki Araç Yandı

Aydın Buharkent'te park halindeki araç yangında kullanılmaz hale geldi, inceleme sürüyor.

04.12.2024 19:24
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olay Kamilpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal E.ye ait 05 EE 286 plakalı park halindeki aracın motor kısmından dumanlar yükselince bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın motor kaputunu açıp yangını söndürdü. Yangı sonrası araç kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Buharkent'te Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika

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