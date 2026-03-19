Buharkent\'te iş yeri yangını

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Yangın, Üçeylül Mahallesi'nde elektrik malzemesi satan bir iş yerinde sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin çatısından dumanların yükseldiğini gören esnaflar bir yandan yangına müdahale etmeye çalışıp, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin çatı kısmını saran alevlere müdahale edip söndürdü. Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN