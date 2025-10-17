Romanya'nın başkenti Bükreş'te 8 katlı apartmanda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te 8 katlı bir apartmanda patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle bazı katlar çöktü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Romanya Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, tedbir olarak bölgedeki gaz akışı kesildi. - BÜKREŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Bükreş'te Apartman Patlaması: 3 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?