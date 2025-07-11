Muş'un Bulanık ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Bulanık'a bağlı Hoşgeldi köyünde meydana geldi. Arkasında iki römork bağlı olan traktör, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada S.K. (47), F.K. (17) ve F.K. (15) isimli şahıslar yaralandı.
Yaralılar ambulansla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılırken, F.K.'nın (15) durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - MUŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Bulanık'ta Traktör Uçuruma Düştü: 1'i Ağır 3 Yaralı - Son Dakika
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