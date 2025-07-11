Bulanık'ta Traktör Uçuruma Düştü: 1'i Ağır 3 Yaralı - Son Dakika
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Bulanık'ta Traktör Uçuruma Düştü: 1'i Ağır 3 Yaralı

Bulanık\'ta Traktör Uçuruma Düştü: 1\'i Ağır 3 Yaralı
11.07.2025 08:59
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Muş'un Bulanık ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı, 1'inin durumu kritik.

Muş'un Bulanık ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bulanık'a bağlı Hoşgeldi köyünde meydana geldi. Arkasında iki römork bağlı olan traktör, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada S.K. (47), F.K. (17) ve F.K. (15) isimli şahıslar yaralandı.

Yaralılar ambulansla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılırken, F.K.'nın (15) durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bulanık'ta Traktör Uçuruma Düştü: 1'i Ağır 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulanık'ta Traktör Uçuruma Düştü: 1'i Ağır 3 Yaralı - Son Dakika
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