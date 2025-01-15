Buldan'da 40 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Buldan'da 40 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Jandarma, Buldan'da yaptığı denetimde bir araçta 40 litre kaçak alkol buldu, 1 kişi yakalandı.

15.01.2025 13:04
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Denizli'nin Buldan ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından denetim ve kontrollerde bir araçta 40 litrelik kaçak alkol ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Denizli Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri alkol kaçakçılarına göz açtırmadı. Yapılan denetim ve kontroller esnasında bir araçta yapılan incelemeler sonucunda 40 litre kaçak alkol bulundu. Bulunan kaçak alkol ele geçirilirken araçta bulunan 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalan şahsa adli işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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