Buldan'da 40 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

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Denizli'nin Buldan ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından denetim ve kontrollerde bir araçta 40 litrelik kaçak alkol ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Denizli Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri alkol kaçakçılarına göz açtırmadı. Yapılan denetim ve kontroller esnasında bir araçta yapılan incelemeler sonucunda 40 litre kaçak alkol bulundu. Bulunan kaçak alkol ele geçirilirken araçta bulunan 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalan şahsa adli işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ